10 yıl önce terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden kadın mezarı başında anıldı

Tunceli’de 25 Eylül 2012’de PKK tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerle birlikte şehit olan Fadime Acar, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

10 yıl önce PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fadime Acar, ölüm yıldönümünde merkeze bağlı Yolkanak köyünde bulunan mezarı başında eşi Ali Acar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tunçel ve dernek üyeleri tarafından anıldı. Şehit Acar’ın eşi, faillerin yakalanmasının kendisini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi. Mezara karanfiller bırakan katılımcılar adına konuşan EMŞAV Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tunçel, "EMŞAV olarak her zaman şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı olayda şehit olan 6 askerimizin ve sivil şehidimizin mekanı cennet olsun. İki gün önce yakalanan şehidimizin katilleri adalet önünde hesap verecekler. Milli İstihbarat Teşkilatımıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. Devletimizin kılıcı her zaman bu vatanı bölmek isteyenlerin ensesinde olacaktır” dedi.

“Buruk bir sevinç yaşıyorum”

Anmada konuşan Fadime Acar’ın eşi Ali Acar, 10 yıl önce acı ve zülüm yaşadıklarını belirterek, "Bugün kaç gün önceden basından edindiğim habere göre katiller, bizi yakanlar, yıkanların yakalandığını öğrendim. Buruk bir sevinç içindeyim. Aslında onlarla göz göze gelmek isterdim. Onların yüzlerine, gözlerinin içine baka baka Fadime Acar’ı, bizleri nasıl katlettiklerini soracaktım. Kimin yanındalar, hangi tarafındalar, kimin savaşını veriyorlar. Bu kör, kirli savaşın piyonları olduklarını onların yüzüne haykırmak isterdim. Ama bu bana nasip olmadı. Olmasını çok isterdim. Ama acılarımız bitmiyor. Çok büyük acılar yaşadık. Yalnız Fadime Acar’ı öldürmediler, onunla birlikte bütün aile fertlerini öldürdüler. Bu acıyı yalnız biz yaşamadık. Dersim’de bu acıyla yüzleşmeyen hiçbir fakir, yoksul aile kalmadı. Baktığımızda yüzlerce insan bu kirli savaşın kurbanı oldu. Ama ben şunu iyi biliyorum ki bu kirli savaşta bu darbeyi yiyen yoksullar Dersim halkı oldu. O açıdan bunlara soruyorum. Kazanan kim. Kazanan yine Kürt sermayesi, Kürt feodal beyleri oldu. Biz bedel ödedik. Bu bedelin hesabı mutlaka sorulacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fadime Acar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Tunceli’de 25 Eylül 2012 tarihinde 6’sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı’nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan terörist Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, terörist Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilmişti. İki terörist başlatılan teknik ve fiziki takip sonrasında geçtiğimiz günlerde MİT tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.