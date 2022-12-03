10 yaşındaki Hüseyin Uluslararası sempozyumda bildiri sundu

10 yaşındaki Hüseyin Erva Gülen, “Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu”nda bir bildiri sundu.

Sempozyumun Sosyal ve Kültürel Hayat temalı oturumunda Balıkesir’in kültürel değerleri ile ilgili olarak; Prof. Dr. Fatih Satıl “Balıkesir İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Halk Kültürü”, Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın “Bigadiç İlçesinde Geleneksel Halk Kültüründe El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler”, Fatih Mehmet Demire “Kültürel Miras Aktarımında Sındırgı Yağcıbedir Halısı ve Bir Öneri” başlıklı bildiriler sundu. Akademisyenlerin sunum yaptığı sempozyumda ilkokul öğrencisi Hüseyin Erva Gülen Gülen de “Beyaz Zambak Bitkisinin Balıkesir Yöresinde Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Yeri” başlıklı bir bildiri sundu. 10 yaşındaki öğrenci Gülen, Balıkesir’in meşhur beyaz zambaklarının potansiyel değerinden bahsederek gelecekte yapılması gereken çalışmalardan söz eti. İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen sunum sonunda Hüseyin Erva Gülen’e Oturum başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından katılım belgesi verildi.

Oturum başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl da Balıkesir’in meşhur çiçeği Beyaz Zambakla ilgili olarak kozmetik ve gıda sektöründe katma değerli ürünlerin üretilmesi noktasında gerekli girişimlerin yapılarak bir an önce coğrafi işaret alınması gerektiğini söyledi.