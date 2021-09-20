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10 metre derinliğindeki kuyuya düşen av köpeğinin imdadına itfaiye yetişti

Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, ormanlık alanda sportif avcılık yapan vatandaşların 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen av köpeğini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Haberde İnsan 20.09.2021, 15:17
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen av köpeğinin imdadına itfaiye yetişti

Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, ormanlık alanda sportif avcılık yapan vatandaşların 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen av köpeğini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlarla mücadelenin yanında şehrin dört bir yanında kurtarma çalışmaları yapıyor. Mahsur kalan vatandaşların ve sokaktaki can dostlarının da imdadına yetişen Büyükşehir İtfaiyesi Kurtarma Ekibi, son olarak Adapazarı Karadavutlu Mahallesi’nde kuyuya düşen bir köpeği kurtardı.

Sportif avcılık yapan grubun av köpeği, uyarı yapılmadan açılan 10 metrelik kuyuya düşerek burada mahsur kaldı. İtfaiye erleri, kanca marifetiyle kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edilen köpeğin sevinci görülmeye değerdi. Avcılar ve vatandaşlar, yapılan başarılı çalışma sebebiyle Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkür etti.

İtfaiye erlerimiz her an teyakkuzdadır

İtfaiye Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi olarak, kent genelinde yangın, kaza ve afet durumlarıyla mücadele ederken bir taraftan da kurtarma çalışmaları yapıyoruz. 16 ilçede bulunan grup amirliklerimize vatandaşların ve sokaktaki dostlarımızın zor durumda olduğu noktasında yapılan ihbarlar ile hemen harekete geçiyor ve gerekeni yapıyoruz. Her bir canlının hayatı bizim için kıymetli. Son olarak küçük kızımız Leydi’yi kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. İtfaiye erlerimiz, kurtarma çalışmaları için gece-gündüz teyakkuzdadır” denildi.

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