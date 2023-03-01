10 bin TL ödülle aradığı kedisini, rüyasına girdiği yerde buldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan kedisini 10 bin TL ödülle arayan şahıs, kediyi rüyasına girdiği yerde bulduğunu belirtti.

Gazipaşa Gazi Mahallesi 15 Temmuz Parkı yanındaki evlerinden 1 hafta önce kaybolan ‘Duman’ isimli kedi için arama çalışması başlatan Kaan Deniz Ergün, onca aramaya rağmen kedisinden hiçbir haber alamadığını belirterek, bölgedeki vatandaşlardan da destek istemişti. 6 yıldır gözü gibi baktığı kedisini bulana 10 bin TL ödül vadeden Ergün, asılsız ihbarlarla da sürekli arandığını belirtmişti. Kedi sahibi Ergün, rüyasında kedisini gördüğü yere giderek kedisini aradı ve bulduğunu söyledi.

"Onu orada görünce çok mutlu oldum"

Çok mutlu olduğunu belirten Ergün, "1 hafta önce kedim kaybolmuştu. Her yeri didik didik aradık, kayıp ilanı verdim ve bu süreçte sonuç alamamıştım. Hatta kedimi bulana da 10 bin TL para ödülü vereceğimi açıklamıştım. Kedimden bu süreçte bir haber alamadık diye üzgündüm ancak dün akşam bir rüya gördüm ve sabah uyanır uyanmaz rüyada gördüğüm yere gittim. Kedimi orada buldum. Onu orada görünce çok mutlu oldum. Kedime diğer kediler saldırmış, çok kötü durumda buldum. Normalde çok uysal bir kediydi, şimdi çok korktuğu için hırçın. Dışarı çıkamıyor ama yine de onu bulduğum için çok sevinçliyim" dedi.