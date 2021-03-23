1 yıl sonra dışarıya çıkıp gördükleri denize hayran kaldılar

Kocaeli’de korona virüs sebebiyle 1 yıldır dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, düzenlenen vapur turu ile deniz havası aldıkları İzmit Körfez’ine bir kez daha hayran kaldı. Sohbet eşliğinde, deniz manzarasının keyfini süren yaşlılar, "Bir yıldır hiç dışarıya çıkamamıştık, şimdi denizi görüyorum. Gerçekten muhteşem bir şey, inanamıyorum" dediler.

Kocaeli’de ’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen vapurlu Körfez turu, huzurevi sakinlerini hayran bıraktı. Kocaeli Valiliği’nden alınan özel izin ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, korona virüs süresince bir yıldır dışarı çıkamaya huzurevi sakinleri, yeniden kavuştukları İzmit Körfez’inde deniz seyrinin tadını çıkardı. Korona virüs önlemlerine riayet edilerek yapılan vapur turunda İzmit Körfez’i manzarası eşliğinde sohbet eden huzurevi sakinlerine günün sonunda kişisel bakım malzemelerinden oluşan hediye kutuları da takdim edildi. Tur sayesinde dışarı çıkmanın tadını çıkaran yaşlı vatandaşlar, yeniden denizi görmenin muhteşem bir şey olduğunu ifade ettiler.

"Bizi çok heyecanlandırdı"

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini sunan Yaşar Durmaz, "Çok heyecanlıyız. 365 gün karantinada kaldıktan sonra bu etkinlik bizi çok heyecanlandırdı. Çok duyguluyuz. İyi ki varsınız" dedi.

"1 yıldan sonra ilk kez dışarıya çıktık"

4 yıldır huzurevinde kaldığını söyleyen Gülseren Taşdelen, "Her şeyden çok memnunuz. Aşılarımız yapıldı. Cumhurbaşkanımızdan ve bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Bir seneden beri bu salgından dolayı bir yerlere gidemiyorduk. Yine de şükürler olsun. Bugün ilk defa dışarıya çıktık" diye konuştu.

"Muhteşem bir şey, inanamıyorum"

Kocaeli Huzurevinde yaşlı temsilcisi olan İzzet Özer ise, "Bir yıldır hiç dışarıya çıkamamıştık. Şimdi denizi görüyorum. Gerçekten muhteşem bir şey, inanamıyorum. Bize bu fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz. Kendimi şu anda çok mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.