1. Lig’e yükselen kadın basketbol takımına meşaleli karşılama

Çanakkale’de yapılan Play-Off final müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Zonguldakspor 67 basketbol takımı, meşaleler eşliğinde karşılandı.

Zonguldak’ta kurulduğu ilk yılda büyük başarı elde eden Zonguldakspor 67 basket takımı, Kadınlar 2. Lig Basketbol Ligi’ni birinci olarak tamamlayarak Çanakkale’de Play-Off final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Takım; müsabakalarda Çanakkale’de de Burhaniye Belediyespor’u 52-79 yenerek 1. Lig’e yükseldi. Potanın perileri, maçları tamamlanmasının ardından memleketi Zonguldak’a döndü. Şampiyon Zonguldakspor 67 basketbol takımını meşaleler eşliğinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ve kırmızı lacivertli taraftarlar karşıladı.

Vali Tutulmaz ve Başkan Alan, kulüp başkanı Kanat Tan, sporcular ve teknik heyeti tebrik ederek, çiçek takdim etti. Potanın perileri şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı. Kırmızı Lacivertli taraftarlar da sporculara sevgi seli göstererek, bol bol fotoğraf çektirdi.

"Çok az kulübe nasip olan başarıdır"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Değerli arkadaşlar Zonguldak adına önemli bir gün. Çünkü burada Zonguldak basket olarak faaliyete başladık, aynı yıl bir üst lige çıktık. Çok az kulübe nasip olan başarıdır. Bu başarıyı sağlayan başkanımız Kanat Bey’e oyuncularımıza ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Tabii buradan Zonguldak halkına da teşekkür ediyoruz. Zonguldak halkına da çağrıda bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl bu takımın daha iyi başarıyı elde etmesi için halkımızın her yönüyle desteğe ihtiyacı var” dedi.

"İnşallah bu takım seneye Süper Lig’de olacak"

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ise takımın inşallah seneye Süper Lig’e çıkacağını söyleyerek, “Biz de çok mutlu olduk. Böyle bir başarı bizleri mutlu etti. Kanat başkanı, Ali başkanı, yönetimi basketbolcularımızı tebrik ediyoruz. Zonguldak’ın böyle şeylere ihtiyacı var. İnşallah seneye de Süper Lig diyoruz. Dua ediyoruz onlara. Sporu seven bir şehiriz. Zonguldak bunları hakkediyor. Gururumuz oldular. Göğsümüzü kabarttılar. Valimiz olarak Belediyemiz olarak halkımız olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig"

Zonguldak Spor Basketbol Kulübü Başkanı Kanat Tan, seneye Süper Lig’e çıkacaklarını belirterek, “Bizim için Zonguldak, Zonguldakspor ismi çok önemli. Biz tekrar bu ismi yaşattığımız için çok sevinçliyiz. Valimiz ve belediyemiz bizlere çok destek oldular. Seneye Süper Lig sözü veriyoruz. Zonguldak normalde sporcu fabrikası şehri. Altyapılar oluşturarak Zonguldak’a ve milli takıma sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bizlere destek oldukları için Zonguldak halkına teşekkür ediyoruz. Vardır senin renginde şehit madenci kanı, başarıl ol ki sürsün madencinin şerefli şanı. Bu kupamıza da madencilerimize armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.