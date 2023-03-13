1 kişi 2 karakter

Kayseri’de vantrolog Emel Metin, kuklası tarçın ile birlikte depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Kayseri’de pandemi döneminde vantrologluğu (sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kişi) öğrenen sınıf öğretmeni Emel Metin, “tarçın” ismini verdiği kuklasıyla birbirinden güzel programlara imza atıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’ye gelerek yurtlara yerleşen öğrencilerle buluşan Emel öğretmen, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

"Çok mutluyum"

Sınıf öğretmeni Emel Metin, “Tarçın ile muhabbetimiz 3 sene önce başladı. EBA Tv’de öğretmenlik yaparken kukla konuşturmak istedim. Orada vantrologluğa merak sardık ve orada başladım. Ağzımızı oynatmadan dişimizin arkasında dilimizin dönmesiyle konuşuyorum. Sesin bir başkasından geldiğine ikna etme sanatı diyoruz. Çalışmakla ve ufak bir yetenekle halledilebileceğini düşünüyorum. Bunu depremzede çocuklarımızın için bir gösteri olarak sunduk. Bu bize çok büyük bir mutluluk verdi” ifadelerini kullandı.