1 gün boyunca enkazda kalmıştı, bu kez 82 cana umut olan ekibin parçası oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, görev süresini tamamlayarak Kocaeli’ye döndü. 82 kişiyi kurtaran 108 kişilik ekibin parçası olan itfaiye eri Kudret Demirel de eşi Betül’e ve 2 yaşındaki oğlu Ali’ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 17 Ağustos 1999 depreminde 1 gün boyunca enkaz altında kalan 37 yaşındaki Kudret Demirel, kendi imkanlarıyla kendisini ve kardeşini kurtarmış fakat babası depremin 3. gününde enkaz altında hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos’tan sonra itfaiye eri olan Demirel, bu kez Kahramanmaraş depreminde bambaşka bir hikaye yaşadı. 13 gün boyunca 82 kişiyi kurtaran ekibin parçası olan Kudret Demirel, yaşadıklarını anlattı.

"Yıllar sonra aynı duyguları tekrar yaşadım"

13 gün boyunca deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev yapan Kudret Demirel, 17 Ağustos’ta 1 gün boyunca enkaz altında kaldığını belirtti. Kendisinin ve kardeşinin kurtulduğunu fakat babalarının vefat ettiğini anlatan Demirel,

"17 Ağustos 1999 depreminde İzmit’te yaşıyordum. Enkaz altından çıktım. Kendimi ve kardeşimi kendi çabalarımla kurtardım ama babamı kaybettim. Yıllar sonra oraya gidince aynı duyguları yaşadım. Kocaeli İtfaiyesi olarak oraya gider gitmez çalışmalarımıza başladık. Allah’a şükür, 80’i aşkın kişiyi sağ salim kurtardık. Kaybettiklerimiz adına da çok üzgün anlar yaşadık. Dediğim gibi, orada yıllar sonra aynı duyguları tekrar yaşadım. Hiç uyumadan milletimize hizmet etmeye çalıştık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da sürekli bizimleydi ve bizlere moral ziyaretleri yaptı. Bütün ekipmanlarımızla birlikte canla başla çalıştık. 17 Ağustos’ta ben enkaz altında 1 gün kalmıştım, babamı ise 3. günde hayatını kaybetmiş şekilde çıkarmıştık" dedi.

"Bizim için zor bir süreçti ama o tereddüt etmeden seve seve gitti"

Zor bir süreç geçirdiklerini fakat bir o kadar da gururlandıklarını söyleyen eşi Betül Demirel ise "Bizim için çok zor bir süreçti ama o hiç tereddüt etmeden seve seve gitti. Orada bir cana bile dokunabildiyse ne mutlu bize. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Kocaeli İtfaiyesi olarak ön plana çıkmaları da bizim için çok gurur verici oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.