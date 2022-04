1 çocuk annesi kadını, kadın komşusu hayatından bezdirdi

Antalya’da bir çocuk annesi kadının, üst kattaki kadın komşusundan gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle hayatı çekilmez hale geldi. Kapısının önüne, çöp ve çamaşır suyu dökülen, dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın gözyaşları içinde hayatının tehlikede olduğunu belirterek “Onlarca şikayet dosyası birikti ama sonuç yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak? Bizi kim koruyacak? Ben devletime sığınıyorum” dedi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi, özel güvenlik görevlisi Yasemin Özçengel, 10 yıldır yaşadığı apartmanda iddiaya göre, son dönemde üst kattaki kadın komşusunun şiddet ve hakaretlerine uğramaya başladı. Geçtiğimiz temmuz ayında başlayan iki komşu arasındaki gerginlik artarak devam etti. Komşusunun kendisine neden cephe aldığını anlayamayan Özçengel’in, hayatı 10 aydır çekilmez bir hale geldi. Özçengel, defalarca komşusunun hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Büyük korku yaşayan genç kadın kapısının önüne güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldı. Üst kadın komşunun, Özçengel’in kapısının önüne hakaretler ederek çöp attığı, kapı önünde bekleyip bıçak salladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Birçok kez komşusu hakkında şikayetçi olan ve bir sonuç alamayan Yasemin Özçengel, oğlunun ve kendinin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kadının, Özçengel’e söylediği sözler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının görüntüde, "Sen bana meydan okuyacak kapasitede değilsin. Aklın beş kuruş etmez. Ben üniversite mezunuyum sen cahilsin, sen kimsin bana meydan okuyorsun Allah’ın fakiri. Kime güveniyorsun. Defol git ananın yanına. Ben mülk sahibiyim, sen kiracısın. Kiranı zor veriyorsun, git Altınova’dan gecekondudan ev tut kendine. Oralarda patates soğan ye. Sabaha kadar bekçilik yap ancak geçinirsin. Ben baba parası yerim ayağımı uzatırım, sen ancak çalışır oğlunu evlerde bırakırsın. Bak ne yapacağım senin oğluna. Koş annesinin güzeli, hadi koş kızım, şu aşağıdaki gecekonducuları ısır da gel. Hadi annem şu süprüntüleri bir ısır da gel. Ay fakir ancak oradan çekersin, sen gece bekçisisin fakirsin. Ben zengin kızıyım mali müşavir kızıyım, sen ilkokul mezunu bir güvenlikçisin. Aramızda dağlar kadar fark var. Bu kadını öldüreceğim burama geldi. Bu köpekle uğraşmayacak" sözleri yer aldı.

"10 aydır baskı artıyor"

Yasemin Özçengel, aynı binadaki üst kat çapraz komşusu ile yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

10 yıldır aynı binada oturduğunu ve bir süredir üst katındaki kadın komşusu ile sorunlar yaşadığını dile getiren Özçengel, “Geçen sene temmuz ayında kapısına gelen bir şahsın eşini rahatsız ettiğimi söyledi. Bana tehditlerde bulundu. Savcılığa şikayette bulundum ama durumu kanıtlayamadığım için sonuç alamadım. Eylül ayından itibaren ise her gün şiddetini arttırarak bana tacizde bulunmaya başladı. Kapımın önüne çöpler atıyor, oğluma yasaklı cins köpekle saldırttı. Bu olay da mahkemeye taşındı, bu ay içinde mahkememiz var” dedi.

"Tehdit ediyor"

Bir kadının kendisine şiddet uygulamasına anlam veremediğinin altını çizen Yasemin Özçengel, “Biz burada komşuyuz. Bu komşumun çocuğuma bile yardımcı olması gerekirken, ben korkuyla işe gidiyorum. Panik halindeyim hep, ‘acaba çocuğuma zarar mı verdi’ diye. Evde olduğum zaman oğlumu almaya gidiyorum. 3 gün önce köpeğini ağızlıksız dolaştırdığı için gerekli yerlere başvuru yaptım. Cezai işlem uygulandı. Daha sonra bunun intikamını almak adına dün kapımı yumrukladı, çamaşır suyu döktü, çöplerini, köpeğinin dışkısını attı. Sürekli, ‘seni öldüreceğim’ gibi tehditlerde bulunuyor. Can güvenliğim yok, eve girip çıkarken biber gazı taşımak zorunda kalıyorum” diye konuştu.

"Anlam veremiyorum"

Ayrıca, kapısının önünde duvara kesici aletle argo kelimeler yazıldığını anlatan Özçengel, “Geçen haftada kapımın önüne ölü bir kuş attı. Her şekilde sürekli bizi taciz ediyor. Kendisiyle iletişim kurulamıyor. Dinlemiyor sizi sürekli bağırıyor ve hakaret ediyor. Bana yaptıklarına cevap bile vermedim. Sorunu yasal yoldan çözmeye çalışıyorum. Sorunun ne olduğunu sorduğumda bana, ’Senin annen, baban yok, sen neden Konyaaltı’nda oturuyorsun, senin bunu yapmaya hakkın yok, git gecekonduda otur, çöpten patates soğan topla, neyin mücadelesini veriyorsun’ gibi gerekçeler sunuyor. Bunların üzerine inşa ettiği durum ve aylardır uyguladığı mobbing. Anlam veremiyorum. Çevreme anlattığımda kimse de anlam veremiyor” dedi.

"Aramızda bir sorun yok"

Kadının yaptıklarına karşılık vermediğini ve tüm apartmanın rahatsızlık duyduğunu dile getiren Yasemin Özçengel, “Kadın herkesle husumetli, alt komşuyla mahkemelik. Herkese zarar vermeye çalışıyor. Hukuki süreçte haklılığımı ispat etmek istedikçe sürekli baskısını arttırıyor. Benimle uğraşıyor hadi, oğlumdan ne istiyorsun. Kendi çocuğu da var. Hemcinsimden bu baskıyı görmek enteresan zaten. Bir kadın bunu yapıyor, bana saygı duyması lazım en azından. Aramızda hiçbir şey yok” diye konuştu.

"Huzurlu şekilde yaşamak istiyorum"

Yaşadıklarının dolayı uykularının kaçtığını ve çocuğuna bir şey olacak diye büyük endişe duyduğunu ifade eden Özçengel, “Okulun kapısına kadar köpeğiyle gidip çocuğumu bekliyor. Ben bu sorundan kurtulmak, huzurlu yaşamak istiyorum. Ailemle mutlu olmak istiyorum. Tek istediğim bu. Kadın ’evimde pompalı tüfek var, seni öldüreceğim’ diyor. Bunu hep söylüyor, korkusu çekinmesi yok. Benim can güvenliğim yok, hem de bir kadın tarafından. Dün kapımın önünde bıçak sallıyor. Hukuki yoldan haklılığımı ispat etmek istiyorum. Ben ailemle huzurlu şekilde yaşmak istiyorum. Apartmandan çıkarken korkuyorum. Çocuğumu yanında olmadığım zaman etkinliklere gönderemiyorum” dedi.

"Bizi kim koruyacak?"

Şu an can güvenliğinin olmadığını vurgulayan ve yardım isteyen Özçengel, “Eve hapsolduk. Korkuyla evdeyiz. Gece gündüz kadın kapıya dayanıyor. Kapıyı yumrukluyor. Çok kez şikayetçi oldum ama sonuç yok. Benim ve çocuğumun can güvenliği yok. Onlarca şikayet dosyası birikti ama sonuç yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak. Bizi kim koruyacak. Ben devletime sığınıyorum” ifadelerine yer verdi.