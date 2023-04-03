Tümay MERCAN

Hangi yöneticiye sorsanız güvenliğin önemli olduğunu söyler.

Söyler de;

-Gerçekten önem verir mi?

-Konunun profesyonellerine kulak verir mi?

-Yeterli bütçe ayırır mı? Ya da, olumsuz bir durum olduğu zaman mı güvenlik aklına gelir?

Geçenlerde katıldığım güvenlikle ilgili bir çalışmada işletmelerde gerek yangın güvenliği gerekse genel ve fiziki güvenlik konusunda ne kadar çok ihmaller olduğunu bir kez daha fark ettim. Anlatılanları aslında güvenlikle ilgili karar vericilerin, bütçeyi onaylayanların dinlemesi daha faydalı olurdu. Peki karar vericiler ve bütçe onaylayanlar bu tür toplantılara katılırlar mı? Genellikle hayır. Kendilerine özel sunum yapılmasını isterler ve genellikle zamanları da çok kısadır. (İşte tam burada güvenlik işi ile ilgili fiziki güvenlik ve güvenlik malzemesi satan firmaların muhakkak biz iletişimcilerle çalışması gerektiğini bir kez daha söyleyeceğim.) Kurumsal satın alma yöntemlerine göre alımlar yapılır. Bazı kurumlarda güvenlik malzemeleri var olsun diye konur vs.

Güvenlik konusunda iki grup var:

1- Güvenliğe önem verip gerekeni yapan, yaptıran, alan, bilgiye değer veren yöneticiler.

2- Önem vermeyip görüntüde önem veriyormuş gibi yapan yöneticiler.

Yangın bir kıvılcıma bakar. Doğru alarm, eğitim, bu konuya kafa yormak kurumları büyük zararlardan kurtarır. Maddi ve manevi kayıpları önler. Peki bunları kim düşünür? Akıllı yöneticiler. Bilmiyorsa öğrenir ve önlem alır. Olumsuzluklar yaşandıktan sonra önlem almanın faydası elbette var ama zararı daha çok. Neden olumsuzluklar hiç yaşanmadan gereken önlemler tam alınmaz? Çünkü kimse olumsuz durumları düşünmek istemez. Beyninde böyle bir prova yoktur. Yöneticilik birçok kabiliyeti gerektiriyor. İşletmeler için gereken güvenlik önlemlerini almak yöneticilerin görevi.

Oysa güvenlik işinde çalışan ve bu alanda malzeme, üreten, satan, danışmanlık / projelendirme yapan firmalar en çok yöneticileri ikna etmekte zorlandıklarını söylerler. Sizce neden? Sahi siz bir yönetici olarak işletmenizde güvenlik konusunda neredesiniz?

Önemini kavramış ve gerekli profesyonel önlemleri almış durumda mı, tam tersi mi? Gerek işletmelerin sürekliliği, gerek toplumsal fayda, gerekse milli servet açısından bu konuda bakış açınız emin olun çok ama çok önemli. Bir sözünüz, kararınız ve imzanızla işletmeyi, kendiniz, bölgenizi, ülkeyi hatta dünyayı güvenlik ile ilgili bir konuda dertten kurtarabilirsiniz. Uluslararası firmalar bu konuda biraz daha dikkatli. Dünyayı etkilediklerinin farkındalar.

Aslında siz, orta çaplı işletme olarak, siz de dünyayı etkiliyorsunuz. Dönüp dolaşıp vizyon konusuna geliyoruz. Yönetici egosundan kurtulabildiği, ufkunun ve vizyonunun açıklığı kadar kurumu yönetiyor, geleceğe taşıyor, detayları görebiliyor, önerileri, tecrübeyi dinliyor, anlamaya ve öğrenmeye açık oluyor ve kurum güvenliğini sağlıyor.

Sözün özü; güvenlik konusunda vizyonunuz bir yönetici olarak ne kadar geniş veya dar? Bir ara ölçmekte fayda olabilir. Aman ha biraz da acele edin. Güvenlik ihmale gelmez.