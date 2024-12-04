Parlamento Azil Önergesini Oylayacak

Güney Kore basınına göre, azil önergesinin Ulusal Meclis Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor ve oylamanın 6 veya 7 Aralık’ta yapılacağı ifade ediliyor. Önergenin kabul edilmesi için 300 sandalyeli mecliste üçte iki çoğunluk, yani 200 oy gerekiyor. Muhalefet blokunun toplam 192 sandalyeye sahip olduğu mecliste, önergenin geçmesi için Yoon’un partisi Halkın Gücü Partisinden en az 8 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.

Görevden Alma Süreci Nasıl İşleyecek?

Azil önergesinin kabul edilmesi halinde, Devlet Başkanı Yoon’un yetki ve görevleri askıya alınacak ve geçici olarak başbakan tarafından devralınacak. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin görevden alma kararını onaylaması gerekecek. Mahkemenin kararı doğrultusunda Yoon görevden alınırsa, Güney Kore’de 60 gün içinde başkanlık seçimi yapılması zorunlu olacak.

Muhalefetin Tepkisi ve Sokak Protestoları

Başkent Seul’de muhalefet milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü, Ulusal Meclis önünde protesto gösterileri düzenleyerek Yoon’a istifa çağrısında bulundu. Muhalifler, sıkıyönetim kararının gerçek amacının Yoon hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını bastırmak olduğunu öne sürdü.

Sıkıyönetim Kararı ve Meclisin Müdahalesi

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim kararını “Kuzey Kore destekli devlet karşıtı tehditler” gerekçesiyle aldığını açıklamıştı. Ancak muhalefet ve parlamentonun çoğunluğu, ülkede böyle bir krizin olmadığını savunarak bu kararı haksız buldu. Ulusal Meclis’te yapılan oylamada, sıkıyönetim kararı 190 oyla geçersiz kılındı. Bu karar sonrası Yoon, sıkıyönetim ilanını geri çektiğini ve orduyu geri çektiğini duyurdu.

Yolsuzluk İddiaları Gündemde

Muhalefet partileri, Yoon’un sıkıyönetim ilan ederek hakkındaki yolsuzluk iddialarından kurtulmaya çalıştığını savunuyor. Ülkede Nisan ayında yapılan seçimlerde parlamentonun kontrolü muhalefete geçmişti ve bu durum, Yoon’un kararlarına yönelik denetimin artmasına neden olmuştu.

Siyasi Çalkantılar Sürüyor

Güney Kore’deki bu kriz, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda toplumsal bir gerilim yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde yapılacak azil oylaması, ülkenin siyasi geleceği açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.