Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde yeni bir sayfa açıyor. Bu vizyonun önemli parçalarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı (YKH), yereldeki potansiyeli harekete geçirerek üretimi, istihdamı ve katma değeri artırmayı amaçlıyor. Program, yeşil ve dijital dönüşümden yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda yatırımları destekleyerek şehirlerin ekonomik gücünü büyütmeyi hedefliyor.



Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan Güney Ege Bölgesi, bu büyük kalkınma hamlesine güçlü bir katılım gösterdi. 30 Eylül itibarıyla tamamlanan başvuru sürecinde üç ilde yatırım yapmak üzere toplam 29 proje sunuldu. Projelerin toplam yatırım tutarı 5,75 milyar TL olurken, hayata geçirilecek yatırımlarla 1.063 kişiye yeni istihdam kapısı açılması bekleniyor.



Aydın: Tarımın gücünü katma değerli üretime taşıyor

İncir, zeytin ve kestane üretimiyle Türkiye’nin tarımsal lokomotiflerinden biri olan Aydın, Yerel Kalkınma Hamlesine 11 projeyle dahil oldu. Toplam 1,4 milyar TL yatırım ve 311 kişilik istihdam öngören başvurular, sağlıklı atıştırmalık üretiminden tarımsal atıklardan tıbbi-aromatik ürün geliştirmeye, akıllı tarım makineleri üretimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Aydın, bu yatırımlarla tarımsal zenginliğini sanayiyle buluşturarak hem iç pazarda hem ihracatta yeni kapılar açmayı hedefliyor.



Denizli: Teknik tekstil ve yenilikçi üretimde atılım

Tekstil sanayisindeki köklü geçmişiyle tanınan Denizli, dönüşümünü teknik tekstil ve yüksek katma değerli üretimle hızlandırıyor. Gerçekleşen 12 proje başvurusu, toplam 1,25 milyar TL yatırım ve 521 kişilik istihdam öngörüyor. Başvurular arasında tıbbi ve aromatik ürünlerden termoregülasyon battaniyelerine, ulaşım araçlarında kullanılan teknik tekstillere kadar yenilikçi üretim alanları dikkat çekiyor. Denizli, bu yatırımlarla üretim kapasitesini ileri teknolojiyle yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.



Muğla: Sürdürülebilir teknolojilerle yeni ufuklara

Türkiye’nin turizmde marka şehirlerinden biri olan Muğla, YKH kapsamında çevre dostu üretim yatırımlarına yöneldi. Yapılan 6 proje başvurusu, toplam 3,1 milyar TL yatırım ve 231 kişilik istihdam hedefliyor. Fitokimyasal bileşen üretimi, hibrit ve güneş enerjili deniz araçları ile mermer atıklarından mikronize kalsit üretimi alanındaki projeler, Muğla’nın doğal kaynaklarını çevreci teknolojilerle değerlendirme vizyonunu ortaya koyuyor.



Güney Ege’den Türkiye Yüzyılı’na Güçlü Katkı

Toplam 29 proje başvurusu, 5,75 milyar TL’lik yatırım hacmi ve 1.063 kişilik istihdam hedefiyle Güney Ege, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın dikkat çekici yatırım bölgelerinden oldu. Program kapsamında yatırımcılara; yüzde 50 yatırıma katkı oranında vergi indirimi, 240 milyon TL’ye kadar faiz veya kar payı desteği ya da makine desteği, 8 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve yatırım yeri tahsisi teşvik unsurları sunuluyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, bölgeden gelen yoğun başvuruların, yerel üretim gücünün sanayiyle bütünleşerek yeni bir kalkınma dönemine girildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.