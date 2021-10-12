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Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu

Bir dönem CHP’de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Efsun adlı kitabını paylaşan Livaneli, "Edebiyatımızın usta kalemi" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Livaneli'yi topa tuttu.

Gündem 12.10.2021, 16:05
Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tartışmanın da fitilini ateşledi.

Paylaşımına, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle..." notunu düşen Livaneli'ye hem destek hem de çok sayıda eleştiri geldi.

İŞTE ZÜLFÜ LİVANELİ'YE GELEN ELEŞTİRİN BAZILARI

Livaneli'nin, Demirtaş için "Edebiyatımızın usta kalemi" diye bahsetmesi, Twitter ve Ekşi Sözlük'te ilk sıralardaki konular arasında yer aldı.

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