Zonguldak’ta korku dolu anlar... Kar yağışının ardından hortum oluştu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından denizde hortum gözlendi.

Ereğli Limanı'ndaki hortum herhangi bir hasara neden olmadı ve etkisini de kısa sürede yitirdi. Sahilden görülen hortum korku ve paniğe yol açarak vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GECE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Zonguldak'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen kar yağışı gece saatlerinde ilçelerde başladı. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkisini gösterdi.

ULAŞIM AKSADI

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul yollarında da ulaşımı aksattı. İstanbul yönüne giden tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz ilerledi.

2 OTOMOBİL DEVRİLDİ

Ereğli ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi, sabah işe giden sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti ve kazalar meydana geldi.

Kontrolden çıkıp devrilen 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karlı yolları açması ile trafik normale döndü.