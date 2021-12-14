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Yüzüne asit atan erkekle evlenen Berfin Özek'in babası: Gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim

Hatay'da yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla nikah masasına oturan Berfin Özek geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Kızı Berfin'le oturup konuştuğunu hatta ikna ettiğini sandığını ancak kızının yine bildiğini okuduğunu ifade eden baba Yaşar Özek, "Kızım Berfin sadece bana değil bütün sevenlerine nankörlük yaptı. Benim yaşadığım duyguların hepsini annesi de yaşıyor. Sadece bana, annesine ve ailesine değil bütün sevenlerine ihanet etti. Bundan sonra yanında değilim" dedi.

Gündem 14.12.2021, 15:49 14.12.2021, 16:11

Berfin Özek'in 2 yıl önce kendisine asitle saldıran eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi büyük tepki çekti. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programına katılan baba Yaşar Özek evliliği sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

"İKNA ETTİĞİMİ SANDIM AMA MAALESEF"

Berfin'le son görüşmesini anlatan Yaşar Özek, "En son Berfin gideceğim diye tutturuyordu. Daha doğrusu benim haberim yoktu, annesiyle tartışıyorlarmış. Ben duyduktan sonra kendisiyle oturdum güzelce konuştum. Şu doğrudur, şu yanlıştır diye konuştum. İkna ettiğimi sandım ama maalesef... Bana 'Tamam baba, sen ne diyorsan o olacak' dedi ama yine de kendi bildiğini okudu" dedi.

"SADECE BANA, ANNESİNE VE AİLESİNE DEĞİL BÜTÜN SEVENLERİNE İHANET ETTİ"

Özek, "Sadece bana değil bütün sevenlerine nankörlük yaptı. Benim yaşadığım duyguları hepsini annesi de yaşıyor. Sadece bana, annesine ve ailesine değil bütün sevenlerine ihanet etti. Bundan sonra yanında değilim, şimdiye kadar elimden geleni yaptım. Bize çok büyük yanlış yaptı, kendi ayağına sıktı. Bundan sonra kesinlikle yanında değilim" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADAN DUYDUM"

Berfin'in babası Yaşar Özek nikahı diğer herkes gibi sosyal medyadan duyduğunu ve Berfin'in kendilerine haber vermediğini belirterek şunları söyledi:

"Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı? Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi"

"EVLENMEDEN ÖNCE 5-6 AY EVİNDE KALDI"

Baba Özek, Berfin'in evlenmeden önce 5-6 ay erkek arkadaşının evinde kaldığını sonra pişman olup özür dilediğini anlattı. Özek, "Bundan sonra sen ne dersen onu yapacağım' dedi. Kabul etti, gittiği gün kendisiyle konuştum. Gidersen sevenlerin de senden nefret edecek dedim. Bundan sonra kızım da demeyeceğim, onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Benim bundan sonra Berfin diye bir kızım yok. Cehenneme kadar yolu var" dedi.

Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından yeni açıklama: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti

NE OLMUŞTU?

İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğuna dair röportaj vermişti.

"AFFETMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisini affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti. Özek, "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından yeni açıklama: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti

GÜLEREK POZ VERDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek'in evliliği sosyal medyada paylaşıldı. Ellerinde evlilik cüzdanını alan çift, gülerek poz verdi.

#berfin özek
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