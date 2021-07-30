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Yunanistan'ın ardından AB'den de orman yangınlarında yardım teklifi
AB'nin Sivil Savunma ve İnsani Yardımdan sorumlu Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarčič, Türkiye'ye orman yangınları konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündem 30.07.2021, 22:50
"Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Yakınlarını kaybeden herkese taziyelerimi iletiyorum" diyen Lenarčič, "Yardıma hazırız" diye ekledi.
Daha önce de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde taziye dileklerini iletmiş ve Türkiye'nin kabul etmesi durumunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etmişti.
Şu ana kadar ülkede Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'dan yangın söndürme ekipleri bulunuyor.