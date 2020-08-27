Yunanistan ile gerilen ilişkilerde yeni gelişme...

Türkiye’den Doğu Akdeniz’de yeni hamle… ‘Oruç Reis’in sismik araştırma çalışmaları ile Yunanistan’la gerilen ilişkilerde son hamle Türkiye’den geldi. Türk Deniz kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın bilgilerine göre Doğu Akdeniz’de iki yeni Navtex ilan edildi.

1-2 Eylül için yapılan duyuruda Doğu Akdeniz’de iki ayrı bölgede atış eğitimi yapılacak.