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Yunanistan göçmenleri çırılçıplak soyarak Türkiye'ye gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

Gündem 29.06.2021, 16:59
Yunanistan göçmenleri çırılçıplak soyarak Türkiye'ye gönderdi

Yunanistan topraklarında yakaladığı göçmenleri çırılçıplak soyarak Türkiye'ye gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen Edirne sınırında yakalandı. Göçmenlerden 12’si çıplaktı. Göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edildiği vurgulandı.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmelerde Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenildi.

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