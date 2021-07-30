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Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na memleketi Antalya da dahil olmak üzere orman yangınlarındaki can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

Gündem 30.07.2021, 20:54
Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde üzüntüsünü dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede Dendias, Yunanistan'ın talep edilmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

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