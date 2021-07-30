Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde üzüntüsünü dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede Dendias, Yunanistan'ın talep edilmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.