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Daimler Truck AG ve CATL, kamyonlara özel gelişmiş bataryaları birlikte geliştirerek küresel ortaklığını genişletiyor
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na memleketi Antalya da dahil olmak üzere orman yangınlarındaki can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.
Gündem 30.07.2021, 20:54