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Yine İzmir, yine yangın: Foça'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

İzmir her yaz bunu yaşıyor... İzmir'in Foça ilçesinde Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangında, alevlere karadan müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Gündem 09.07.2021, 11:05 09.07.2021, 11:10
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
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Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Yangın 7 saatin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olması sebebiyle karadan müdahale devam ederken, soğutma çalışmaları da sürüyor. Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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