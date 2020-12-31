Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?

Yeni yıl yaklaşırken Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan yarın da Marmara’da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERİ İÇİN KAR TAHMİNİ

Öte yandan Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre; 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı bu yılda benzer şekilde cereyan edecek.

18-22 OCAK!

Analizde, "Sibirya soğukları Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa’ya hakim olacak" ifadeleri yer alırken, 18-22 Ocak gibi ülkemizi de etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.

Özetle yapılan son meteorolojik tahminlere ve değerlendirmelere göre, kutup bölgelerindeki soğukların stratosfer ısınmasına bağlı olarak bölüneceği ve ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada sert kış koşullarına neden olacağı, Avrupa Sibiryası’nın aktif hale geleceği tahmin ediliyor. Ancak sürecin uzun olması sebebiyle sürecin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 11°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 8°C, 16°C

Çok bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE -5°C, 7°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Az bulutlu

TRABZON 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 1°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS -16°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA -1°C, 5°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN -7°C, 5°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 12°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu