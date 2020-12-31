Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşı günlerinde kar beklentisi her zamankinden daha fazla oluyor. Özellikle henüz kar yüzü görmeyen İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşında kar yağacak mı? İşte Meteorolojiden 5 günlük hava durumu raporu...
Yeni yıl yaklaşırken Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan yarın da Marmara’da yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KIYI KESİMLERİ İÇİN KAR TAHMİNİ
Öte yandan Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre; 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı bu yılda benzer şekilde cereyan edecek.
18-22 OCAK!
Analizde, "Sibirya soğukları Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa’ya hakim olacak" ifadeleri yer alırken, 18-22 Ocak gibi ülkemizi de etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.
Özetle yapılan son meteorolojik tahminlere ve değerlendirmelere göre, kutup bölgelerindeki soğukların stratosfer ısınmasına bağlı olarak bölüneceği ve ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada sert kış koşullarına neden olacağı, Avrupa Sibiryası’nın aktif hale geleceği tahmin ediliyor. Ancak sürecin uzun olması sebebiyle sürecin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 11°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 8°C, 16°C
Çok bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİVAS -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE -5°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 20°C
Az bulutlu
TRABZON 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS -16°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA -1°C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN -7°C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 12°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 4°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12