banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!

Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2, ikinci doz aşılama çalışmasının gönüllülerde bugün tamamlanacağını açıkladı.

Gündem 09.04.2021, 12:06
4
Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Çalış şöyle konuştu:

"FAZ-3 ÇALIŞMALARINA GEÇİLECEK"

“Üniversitemiz tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.”

banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu