Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Çalış şöyle konuştu:

"FAZ-3 ÇALIŞMALARINA GEÇİLECEK"

“Üniversitemiz tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.”