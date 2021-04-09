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Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2, ikinci doz aşılama çalışmasının gönüllülerde bugün tamamlanacağını açıkladı.
Gündem 09.04.2021, 12:06
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.
Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Çalış şöyle konuştu:
"FAZ-3 ÇALIŞMALARINA GEÇİLECEK"
“Üniversitemiz tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.”