Yeniden yayına başlayan Flash TV'nin yönetim kademesinde hisse krizi! İki kardeş birbirine girdi...

İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara vermesinin ardından yeniden yayına geçen Flash TV'nin yönetim kademesinde kriz çıktı. Flash TV'nin patronları Ömer Ziya Göktuğ ve Mehmet Emin Göktuğ kardeşler arasında kanalın hisselerine dair tartışma yaşandı.

Flash TV, bugün (11 Ekim Pazartesi) yeniden yayın hayatına başlarken Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede arayacağını söyledi.

Yayına dönme kararının kendisinin onayı olmadan ‘tek taraflı’ alındığını belirten Mehmet Emin Göktuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu üçüncü kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur.”

Mehmet Emin Göktuğ, yaptığı açıklamada "Flash TV'nin yeniden yayına dönmesi bu şartlar içerisinde Ömer Ziya Göktuğ tarafından tek taraflı olarak sağlanmaya çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

YAYIN HAYATINA GERİ DÖNDÜ

Flash TV Yayınları, TÜRKSAT uydusundan 12.685 Mhz. frekans, 30.000 sembol ve dikey (vertical) polarizasyon değerleri ayarlanarak izlenebilir.

İki yıllık aradan sonra yayın hayatına döneceği bildirilen Flash TV’de, kanalın yarı yarıya ortağı iki kardeş birbirine girdi. Mehmet Emin Göktuğ basın açıklaması yaparak kanalın ‘yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon’la yayına hazırlandığını, onaylamadığı işlem için mahkemede hakkını arayacağını duyurdu.

Hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV’nin yeniden yayına geçeceği açıklanmıştı. Kanal son olarak İstanbul’da reklam panosuna asılan ilanlarla gündem olmuş, ilanda ekipte yer alacağı duyurulan Saba Tümer ve Akif Beki teklifi kabul etmediğini belirtmişti.