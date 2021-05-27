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Yeni Şafak Yayın Yönetmeni Likoğlu çizgi filmleri ve teknolojiyi suçladı: 'İslam karşıtlığı çocuklara böyle kodlanıyor'

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İslam karşıtlığının çocuklara teknolojiyle kodlandığını söyledi. Likoğlu, "Çizgi filmler en tehlikelisidir" dedi.

Gündem 27.05.2021, 12:46
Yeni Şafak Yayın Yönetmeni Likoğlu çizgi filmleri ve teknolojiyi suçladı: 'İslam karşıtlığı çocuklara böyle kodlanıyor'

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu.

Yeni Şafak'tan Muhammed Kurtar'ın 'İslam karşıtlığı çocuklara teknoloji ile kodlanıyor' başlıklı haberine göre konunun teolojik anlamı dışında tartışıldığına vurgu yapan Likoğlu, bunun yeni bir durum olmadığını, Orta Çağ’a dayandığını söyledi. Likoğlu, "Bugün özellikle basın özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yapılan hakaretlerin, kavramlarının tamamının Orta Çağ'da Hıristiyan dünyasının Peygamber Efendimize yönelik söylediği ifadeler olduğunu bilmemiz gerekirdedi.

'Oyunlardaki kötü karakterler Müslüman'

Orta Çağ sonrası İslam’a yönelik düşmanlığın Haçlı seferleri yerine misyonerlikle sürdürüldüğünü kaydeden Likoğlu, İslam karşıtlığının çocuklara teknolojiyle kodlandığını ve medyanın çok tehlikeli bir alan olduğunu anlattı. Likoğlu şöyle konuştu: 

  • "Çizgi filmlere baktığımız zaman, en tehlikelilerine odaklandığımızda çocuklarımızın zihinlerinin kodlandığı aşamada karşılaştıkları bir durum. Bu açıdan baktığımız zaman çizgi filmler en tehlikelisidir. Geldiğimiz dönemde hepimizin çocuğunun elinde mutlaka akıllı bir cihaz var. Annesinin, babasının cep telefonunu ya da tableti elinde oluyor. Çocuklarımızın ve bu akıllı cihazlardaki oyunlara baktığımız zaman da aynı şekilde İslam karşıtlığını görüyoruz. Oyunlardaki kötü karakterler de Müslüman. Dolayısı ile İslam karşıtlığı konusunda medya çok tehlikeli bir alan."
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