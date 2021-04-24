Yeni bakan Derya Yanık'ın 23 Nisan'da ağırladığı çocuğa yönelik tavrı tepki topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu devlet korumasındaki ilkokul öğrencisi Azad'a devretti.

23 Nisan dolayısıyla koltuğu devrettiği çocukla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Yanık, “Tabii Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Ramazan’dan sonra aynı evde kaldığı 5 arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız, değil mi Azad?” dedi.

Bakan Yanık'ın bu tavrı sosyal medyada tepkiler:

Bakan'ın çocuğa yaklaşımına tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz, "Bir Aile Bakanı ve Sosyal Hizmetler Bakanı düşünün ki, 23 Nisan’da makama oturacak çocuğun koruma altında olduğunu cümle aleme ilan ediyor. Ramazan ayı diye el kadar çocuğa çikolata vermiyor" dedi.

Söz konusun anların görüntülerini paylaşan yönetmen Levent Kazak da duruma "Ya sinirden dışarı attım kendimi, yürüdüm. Burnumdan soluyorum hâlâ. İnsan değil bunlar. Koruma altındaki küçücük çocuğu deşifre etmek zaten suç, yetmemiş üzerinden din bezirganlığı yapıyor bir de. Sesi titriyor çocuğun. Ya size sarf edilecek küfüre ayıp" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Görüntüleri paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı da tepkilerini dile getirerek Bakan'ın yaptığı şeyin düşüncesizce olduğu yorumunu yaptı.