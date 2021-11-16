Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!

Yemeksepeti, hacklendiği iddiaları ile ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaparak kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulunduğunu belirtti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Yemeksepeti verilerinin çalınmasıyla ilgili, verileri alan kişilere ulaşarak kendi telefon ve adresi üzerinden doğrulama yapması ve kasım ayını içeren en güncel verilerin de aynı kişilerin elinde olduğu bilgisini vermesi üzerine Yemeksepeti'den bu iddiaya da cevap geldi.

Yemeksepeti'nin açıklaması şöyle:

"Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumlan bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.

Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Yemeksepeti, 2021 yılı mart ayında siber saldırıya uğramış ve bazı kullanıcıların ad-soyad, doğum tarihi, kayıtlı telefon numarası ve e-posta adresleri, adres bilgileri, açık olarak görülemeyen SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifrelerinin ele geçirildiğini ancak finansal bilgilerine erişilmediğini açıklamıştı.