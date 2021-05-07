Whatsapp yeniden gündemde... Gizlilik Sözleşmesi iptal edildi mi?

WhatsApp, geçen ay gizlilik sözleşmesi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuş ve birçok kullanıcı uygulamayı silme kararı almıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi nedeniyle geri adım atan WhatsApp, yeni bir açıklamada bulundu. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi hakkında detaylar...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GERİ SAYIM

WhatsApp zorunlu gizlilik sözleşmesinin geçerli olma tarihi 15 Mayıs'a ertelendi. WhatsApp kullanıcıların bu durumu düşünmesi için erteleme kararı aldığını açıklamıştı. Sözleşmeyi kabul edenler WhatsApp'ı kullanmaya devam ederken, sözleşmeyi kabul etmeyenler için WhatsApp açıklama yaptı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre; WhatsApp’ta paylaşmak için artık “Durum” özelliğini kullanacaklarını belirten WhatsApp, “Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız” açıklaması yaptı.

Bazı rakiplerinin kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüğüne dikkat çekilen WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir… WhatsApp’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez” denildi.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYENLERE NE OLACAK?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek.

Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

WhatsApp şimdiye kadar tüm dünyada oldukça fazla sayıda müşteri kaybetti. Ülkemizde de yeni sözleşme onaya sunulduğunda Signal, Telegram ve Bip gibi alternatiflere adeta göç yaşanmıştı. Sonrasında WhatsApp'tan gelen tüm 'bizi yanlış anladınız' açıklamaları da çok etkili olamamış gibi görünüyor. Sonuç olarak bu durumun nasıl biteceğini görmek için 15 Mayıs ve sonrasındaki 120 günü beklememiz gerekiyor.