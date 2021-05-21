WhatsApp geri adım atmıyor: Rekabet Kurumu’nu yalanladı

WhatsApp, yeni sözleşmesini Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde faaliyete geçirecek. Yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar uygulamadaki önemli özellikleri kullanamayacak. Bugün Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada WhatsApp’ın yeni sözleşmeyi Türkiye’de uygulamayacağı ifade edilmişti. WhatsApp yeni bir açıklama yaparak bu açıklamayı yalanladı.

WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Rekabet Kurumu ne demişti?

Kurumdan yapılan açıklamada, “WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.” dendi. WhatsApp’ın yeni açıklamasıyla birlikte bu açıklama geçerliliğini yitirmiş oldu.

Kaynak: Donanımhaber