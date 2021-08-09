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VİDEO HABER: Sultangazi’de bir kamyon dolusu mülteci sokağa bırakıldı iddiası
Sultangazi’de mültecilerin toplu bir şekilde kamyonla sokağa bırakıldığı iddia edildi. Dün gece saatlerinde Cebeci Mahallesi 2467 sokağa gelen 34 EN 2338 plakalı kapalı kasa kamyonetten onlarca kaçak göçmen indi.
Gündem 09.08.2021, 15:28 09.08.2021, 15:36
Kamyonetten inen göçmenler, daha sonra koşarak sokaktan ayrıldı.
O anları görüntüleyen bir kişi, kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, kamyonet şoförüne, “plakanı aldım” diyen vatandaşa şoför neden aldığını soruyor. Vatandaşın, “mültecileri bıraktın” dediği duyulurken, şoförün “Ne olacak? Bir şey olmaz” dediği kameraya yansıyor.
Kaynak: eminhaber.org