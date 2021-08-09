VİDEO HABER: Sultangazi’de bir kamyon dolusu mülteci sokağa bırakıldı iddiası

Kamyonetten inen göçmenler, daha sonra koşarak sokaktan ayrıldı.

O anları görüntüleyen bir kişi, kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, kamyonet şoförüne, “plakanı aldım” diyen vatandaşa şoför neden aldığını soruyor. Vatandaşın, “mültecileri bıraktın” dediği duyulurken, şoförün “Ne olacak? Bir şey olmaz” dediği kameraya yansıyor.

Kaynak: eminhaber.org