Veyis Ateş'in bu akşam ekranlara çıkmayacağı iddia edildi

Habertürk’ün, suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda adı geçen Veyis Ateş ile ilgili ‘programa çıkarmama’ kararı aldığı iddia edildi.

Medyakoridoru’nun kanal kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Veyis Ateş'in yerine Habertürk'ün bugünkü akşam haberlerini, kanalın bir diğer ekran yüzü Ceren Bektaş Atuk sunacak.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Habertürk'ün tepkiler üzerine böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Normal şartlarda Veyis Ateş’in saat 17.00’te ekranda olması gerekiyor. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde, Ateş ile ilgili iddianın doğru olup olmadığı anlaşılacak.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, YouTube’daki video serisinin dün yayınlanan 9’uncu bölümünde 5 konunun içinde de Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş’ten bahsetmişti.

Peker, dünkü videosunda Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında çıkışıyla ilgili iddiaları anlatmış ve Bodrum’da Korkmaz’a ait lüks Paramount Otel’de hakim, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin kaldığını ileri sürmüştü.

Gazeteciler arasında hem Rasim Ozan Kütahyalı’dan hem de Veyis Ateş’in isimlerini sayan; lüks otelde ücretsiz kalanlara “Paramount Kadrosu” diyen Peker, Veyis Ateş için “O da kadrodaydı” ifadelerini kullanmıştı. Ateş’in Paramount Otel’de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları, Peker’in iddiasıyla paralellik göstermişti.

Peker'in Ateş'e farklı başlıklarda birçok kez değinmesi, Twitter'da gündem olmuş, tüm bu gelişmeler olurken hem Ateş’in hem de çalıştığı kanal Habertürk TV’nin yaşananları görmezden gelmesi büyük tepki çekmişti.