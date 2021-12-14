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Ünlü Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri!

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve son olarak koronavirüs salgınını gibi kehanetleri bildiği iddia edilen, bitki uzmanı olarak da bilinen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri büyük yankı uyandırdı. İşte sırasıyla o kehanetler...

Gündem 14.12.2021, 15:32
Ünlü Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri!

1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde efsane olarak bilinen ünlü kahin Baba Vanga’nın 2022 yılı için çok iç açıcı olmayan yeni öngörüleri ortaya çıktı.

Daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanmasını ve benzeri kehanetleri bilinen kahin yaptığı açıklamalarla tanınmakta ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmamakta. Fakat ölmeden önce Baba Vanga ile tanışarak onu ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazmıştı.

Pek çok konuda kehanette bulunarak “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabıyla tanınan Baba Vanga, çocuk yaştayken görme yetisini yitirmiş, meme kanseri nedeniyle 1996 yılında hayatını kaybetmişti. O dönemde gerçekleşen cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanında çok büyük bir kalabalık katılmıştı.

ABD ve İngiliz basınına yansıyan açıklamalarda, Baba Vanga’nın 2022 tahminleri yorumlandı. İşte Baba Vanga’nın 2022 yılı için öngörülen kehanetleri...

1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

2004 yılında gerçekleşen ve 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de yine benzer bir kehanette bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğal felaketlerin yaşanacağını öne sürerek bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin etti.

2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK

Corona virüsü etkisinin devam ettiği bu dönemde Baba Vanga yeni bir ölümcül virüsün sinyalini verdi. Ünlü kahin, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla beraber ortaya çıkabileceği kaydedildi. Virüsün hızlı bir şekilde yayılarak kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer almakta.

3- İÇME SUYU KRİZİ

Ünlü kahin'in gelecek yıllar için öngördükleri arasında içme suyu krizi de yer almakta.

Baba Vanga’nın açıklamalarından yola çıkan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısının yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını ifade etti.

4- UZAYLILAR SALDIRACAK

Bir süredir gündemde yer alan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratmakta. Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayan bilim insanları bu göktaşının uzaylılar tarafından Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürmekte.

5- KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan ülkesi olarak bilinen Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını kehanetini duyurdu. Ünlü kahin Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngördü. Vanga'nın açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapılmaya başladı.

6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR

Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürmektedirler.

Uzmanlar Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını değerlendirdiler.

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