Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü! Dilipak'a demediğini bırakmadı...

Abdurrahman Dilipak köşe yazısında, “Ben Uğur Dündar’ı 28 Şubat ve öncesinden tanırım. Gülen Türkiye’den ayrıldıktan sonra bir hafta benim aleyhimde birçok gazete ve televizyon yayın yaptı. O bir haftalık yayınında, yaşlı bir yazarın kendi kitabındaki cümleleri ekranda kendine yalanlattı ve ondan yaptığım alıntı sebebi ile beni suçladı. Dava açıldı, noter tasdikli suret verdim. Yalanı ortaya çıktı, ben berat ettim ama dava açtım ona yargı işlemedi" demişti.

Dündar sert tepkide bulunarak, "Zurnanın son deliği" olarak tanımladığım "kaybetmiş" tiplere neden cevap vermediğimi soruyorsunuz.Cevaplamıyorum, çünkü onlar; yalan ve iftiralarına cevap verelim de okunsunlar diye bunu yapıyorlar" dedi.

Dündar sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Zurnanın son deliği" olarak tanımladığım "kaybetmiş" tiplere neden cevap vermediğimi soruyorsunuz.Cevaplamıyorum, çünkü onlar; yalan ve iftiralarına cevap verelim de okunsunlar diye bunu yapıyorlar. Yağma yok! Biz yazar ve konuşuruz, bazıları da bizleri yazar ve konuşurlar!.."

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” demişti.

Gazeteci Uğur Dündar, Özdil'in paylaşımına katıldığı Tele1'deki Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında sert bir dille tepki gösterdi. "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan!" dediği sırada, Yılmaz Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yapmıştı.