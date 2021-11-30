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'Üç Kuruş'un final sahnesi sosyal medyaya damga vurdu!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un dün akşam ekranlara gelen beşinci bölümünde İrfan kim olduğunu artık açıkça göstermeye karar verdi. Efe'ye bir mesaj göndererek Kartal'la beraber peşine düşmelerini sağlayan İrfan, onları annesinin mezarına getirdi. İrfan'ın bıraktığı mesajları gören Kartal, gözyaşları içinde geçmişte yaşadığı acıları hatırlarken duygu dolu final sahnesi izleyicileri derinden etkiledi

Gündem 30.11.2021, 13:16 30.11.2021, 13:30

'Üç Kuruş'un beşinci bölümünde; kendini insanlara göstermeye karar veren İrfan, Çıngıraklı'da yüzünü göstererek gezmeye başladı. Kartal'ın düğün hazırlıkları devam ederken İrfan, Efe'ye bir mesaj bırakarak Kartal'la beraber peşine düşmelerini sağladı.

İrfan'ın sıradaki hedefinin evini bulan Kartal ile Efe, burada İrfan'ı kaçarken görüp takibe aldılar. Ulaştıkları yerde Kadir'in cesedini ve Ferhan'ın annesi Nesrin'in mezarını buldular. Mezarı gören Kartal büyük bir şok yaşarken Efe, bir kasetçalar buldu.

Kasetçalarda çalan şarkıyla ÇP damgasının yapıldığı geceye geri dönen Kartal, Ferhan'a seslenmeye başladı. Kartal'ın gözyaşları içinde "Ferhan, kardeşim..." diye seslenmesi duygu dolu anlara sahne olurken İrfan tüm olanları uzaktan izledi. Kartal'ı teselli eden ise Efe oldu.

"Ferhan, kardeşim..."

SOSYAL MEDYA #KARDEŞİM DEDİ

'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 5. bölümüyle ABC1 20+'da 5.35 izlenme oranı (rating), 11.41 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.47 izlenme oranı (rating), 12.32 izlenme payı (share), AB'de 4.56 izlenme oranı (rating), 10.69 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 5 dakika, #kardeşim etiketi ise 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

İRFAN, ANNESİNİN MEZARINDA!

Olayların izini süren Efe, Kadir'in evine giderek ne bildiğini öğrenmek istedi. Kadir, Efe'ye kapıyı açmayıp kaçmaya çalışırken evin içinde İrfan'ın karşısına çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. O sırada kapıda bekleyen Oktay, silah ateşleyerek Efe'nin dikkatini dağıttı. Kadir, Çıngıraklı'dan kaçmayı başardı ancak çok geçmeden İrfan'la yüzleşmek için geri döndü. İrfan'ı saklandığı yerde bulan Kadir, onu annesinin mezarına götürdü. İrfan mezarın başında büyük bir acı yaşarken Kadir, vicdan azabına daha fazla karşı koyamadı ve intihar etti.

KARTAL'DAN MESUT'A BASKIN

Bahar'la düğünü gerçekleşene kadar hayatta kalmaya çalışan Kartal, Mesut'un adamlarının peşine takıldığını görünce bu durumu kökten çözmek için Mesut'un mekanına baskına gitti. Kartal, Şesu ve Ruşen burada Mesut'un adamlarını tek tek etkisiz hale getirirken Şesu'nun dövüş sahneleri ise nefes kesti. Mesut'a unutamayacağı bir ders vermek isteyen Kartal, adının baş harfinin olduğu muşta ile Mesut'un eline izini bıraktı. Nezih'in yerine geçeceğini söyleyen Kartal hedefini de açıkça belli etti.

LEYLA VE EFE ARASINDA SULAR DURULMADI

Efe'nin anne ve babasının olduğu bir mekan ayarlayıp Efe'yi akşam yemeğine davet eden Leyla, planının nasıl sonuçlanacağını merakla bekledi. Leyla, ailesinin karşısında Efe'nin elini tutmasını umarken Efe, anne ile babasını görünce mekana girmek istemedi. Leyla bu planı sayesinde acı gerçeklerle yüzleşirken ikilinin yaşananlardan sonra bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

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