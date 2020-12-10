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Türkiye’den Tunus’a 5 milyon dolarlık hibe

Ankara, salgınla mücadelelerine destek için Tunus'a 5 milyon dolarlık hibe, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gündem 10.12.2020, 11:48
2005
Türkiye’den Tunus’a 5 milyon dolarlık hibe

Türkiye, Covid-19 salgını sebebiyle Tunus’a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 milyon doları aşmayacak şekildeki hibe nitelikli katkı tek dilim halinde ödenecek.

Aynı günün gazetesinde, KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya’ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası anlaşmalar da yayımlandı.

Türkiye, devletin salgın sırasında vatandaşına en az doğrudan gelir desteği verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

(SÖZCÜ)

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