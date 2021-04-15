Türkiye'ye ulaşmak için 2 ay yürüyen Afgan göçmenler

Afganistan'dan yola çıkıp, İran üzerinden Türkiye'ye yaklaşık 2 ayda ulaşmayı başarabilen Afgan göçmenler, Van ve Diyarbakır gibi illerde kendilerine yardım edebilecek kişileri bekliyor.

Diyarbakır'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyişlerini sürdüren onlarca Afgan göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Afganistan'dan 100 kişiyle umut yolculuğuna çıktıklarını söyleyen 27 yaşındaki Mehdi , ancak 50 kişiyle Türkiye'ye ulaşmayı başardıklarını söyledi.

"DAĞDAN DÜŞEREK ÖLENLER OLDU"

50 kişinin bazısı dağdan düşüp, bazılarının da yaralandıkları için öldüğünü anlatan Mehdi,"Afganistan'da Taliban nedeniyle kaçıp buraya geldik. Ülkemiz güvenliği değil. Türkiye, bizim için güvenli olduğu için geliyoruz. Buraya gelenler vardı, onları duyduk biz de gelmeye karar verdik. Yürüdük, dağları aştık, çoğu arkadaşımız yaralandı, dağdan düşerek ölenler oldu. 100 kişi olarak yola çıktık, 50 kişi varabildik buraya, diğerleri öldü. Türkiye'ye geçtikten sonra biraz arabayla yol aldık. Onun dışında hep yürüdük, ayaklarımızda ağrılar oluştu. Yolculuğumuzda çok acılar çektik. Burası Müslüman ülke. Burada yaşayıp çalışmak istiyoruz. Yeter ki bizi Afganistan'a geri göndermesinler." dedi.

"YOLDA SUSUZLUKTAN, AÇLIKTAN VE HASTALIKTAN ÖLENLER ÖLÜYOR"

Gençlerin sürekli öldüğünü anlatan Rahmetullah, şöyle konuştu:

"Afganistan savaş yeri. Taliban diyor 'gel bizimle savaş', devlet diyor 'gel bizimle savaş', gençler hep ölüyor orada, biz ortada kalmışız. Anne babamız da bizim Türkiye'ye gelmemizi istedi, 'gidin orada çalışın, Afganistan ne zaman iyi olursa o zaman geri dönün' dediler. Yola 100 kişi ya da 200 kişi aynı anda çıkanlar oluyor. Bazıları dağdan düşüyor, bazılarının ayağı kırılıyor, susuzluktan, açlıktan ve hastalıktan ölenler ölüyor yolda. Türkiye sınırına yetişebilenleri de asker bırakmıyor geçsin. Biz de gece kaçak olarak geçiyoruz. Türk milleti iyidir. Bize iş veriyorlar. Burada kazanacağımız parayı ailemize gönderiyoruz. Nerde iş bulursak orada çalışırız. Yatacak yerimiz yok, terminalin bahçesinde kalıyoruz. Bize ekmek su getiren olursa onu yiyoruz. Sınır dışı edilen arkadaşlarımızın çoğu İran sınırında çeteler tarafından rehin alınıyor, işkence ediliyor. Ailelerinden fidye isteniyor. Fidye almadıkları kişileri işkence edip öldürüyorlar. Bizim ülkemizde barış olsa orada yaşamayı istiyoruz ama orada savaş var. Burada bize kimlik ve çalışma izni verilmesini istiyoruz."

"5 KİŞİ YOLA ÇIKTIK 2 KİŞİ VARDIK"

Arkadaşlarıyla 53 gün yol alarak Diyarbakır'a ulaştığını kaydeden Abdullah ise, 5 kişi olarak yola çıktıklarını ancak 2 kişinin bunu başardığını söyledi.

Abdullah, kendilerine oturma ya da çalışma izni verilmesini talep ederek, "Tam 53 gündür yoldayız. Afganistan'dan gelerek buraya vardık. Burada bize bilet vermiyorlar başka yere gidelim. Düzce'ye gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Yollarda çok zorluklar çekerek geldik. Son 3 gecedir hiç uyumadan yol yürüyerek geldik. Sınırda bizi bir defa yakalayıp geri gönderdiler, ama bizim geri gitme şansımız yoktu. Biz 5 kişi çıktık yola 2 kişi vardık buraya. Biz bu kadar zorluklar çekerek geldik buraya. Gece burada uyuyoruz. Bize bilet vermedikleri için bir yere de gidemiyoruz. Ne oruç tutabiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Ekmek getirip bize dağıtanlar var, onlarla karnımızı doyuruyoruz."diye konuştu.

(Ensonhaber)