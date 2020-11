Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...

Türkiye'nin önde gelen şirket ve markaları Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82’nci yılında özel videolarla andı. İşte o videolar...

KOÇ HOLDİNG

Koç Holding'in Twitter'da #yaşıyor etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede platform içerisinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Reklam filminde bir çocuğun, Atatürk'ün vefatını yazan gazeteleri hiç kimsenin okumaması için saklama çabası konu ediliyor. Reklam filminde "Onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak" sözleri yer alıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası da bankanın kurucusu Atatürk'ü #Minnettarız etiketiyle paylaştığı reklam filmiyle andı. Filmde ''İnsan, kalbi attıkça değil, kalpler onun için attıkça yaşar'' mesajı verildi.

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding, #DinmeyenYağmur etiketiyle paylaştığı reklam filminde "82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslanıyor" mesajını verdi. Reklam filminde öğretmen öğrencilerden 10 Kasım ile ilgili kompozisyon yazmasını istiyor. Bir öğrenci kompozisyon yazamadığını, tek bir cümle yazabildiğini belirtiyor. Öğretmen okumasını istiyor. Öğrenci "O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı" cümlesini okuyor.

BORUSAN HOLDİNG

Borusan Holding, logomuz bugün 9’u 5 geçiyor şeklinde değiştirdi. ''Yılmayız, her güçlüğün üstesinden geliriz. Onsuz Kasım bilmeyiz biz…'' mesajı verdi.

PEGASUS HAVA YOLLARI

Pegasus Hava Yolları'nın 10 Kasım paylaşımında yan yana iki karede 1938 yılı ve bugün ibaresiyle Atatürk için yapılan saygı duruşu yer aldı. Film #sonsuzadek etiketiyle paylaşıldı.

YATAŞ

Yataş Grup, #Hasretle etiketiyle yaptığı paylaşımda ''82 yıldır her an, her yerde hasretle anıyoruz'' notunu düştü.

MESS

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için özel bir film hazırladı. #GORUYORSUNBILIYORUZ mesajını vurgulayan film, MESS’in bu yıl hizmete sunduğu teknoloji merkezi MEXT’te çekildi.

PETROL OFİSİ

PO ise "Azmi, inancı ve cesaretiyle Türk milletini aydınlık bir geleceğe taşıyan Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. #OSonZeybek" sözleriyle Ata'yı andı.

HABERTURK

KİĞILI

ŞİŞECAM