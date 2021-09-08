Türkiye'nin gündemini sarsan Palu ailesi davasında karar: 6 kişiye ceza yağdı! Palu ailesi kimdir, Palu ailesi olayı nedir?

Türkiye, Palu ailesini birbirlerine yönelttikleri kan donduran suçlamalarla tanışmıştı. Yeniden yapılan yargılamada 6 aile üyesine verilen cezalar belli oldu.

Kocaeli'de 13 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açıldı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019'da palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi.

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael ve 5 aile üyesi tutuklanmıştı. Dava geçen yıl görüldü ve hapis cezaları kararlaştırıldı. Ancak daha sonra bu karar usul hatası nedeniyle iptal edildi. Ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme Meryem Tahnal'ı esir tuttuğu, kredi kartını usulsüz kullandığı ve işkence ederek öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael ve Palu ailesinden 4 kişi de cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.



Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.



Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.

AİLEDEKİ TUHAF OLAYLAR TUNCER İLE BAŞLADI Palu ailesini tanıyanların da iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı. Herkese kendisini ‘cinci hoca’ olarak tanıtan Tuncer Ustael, ilk olarak ailede kendisine inanmayan Harun Palu ve Ahmet Tuncer’den kurtulmak için harekete geçti. Tuncer, eşinin erken kardeşi İsa’yı Meryem’in kocası Ahmet’i vurması için ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet’i öldürdü. Birlik olan Palu ailesi Meryem’i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Oğlunun hapse girmesini istemeyen Harun Palu suçu üstlenerek hapse girdi. Tuncer, böylece kendisine inanmayan iki kişiden kurtuldu. ÖZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR Eşi Emine’nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer’in yaptıkları sonunda Meryem’in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes’te evden kaçtı ancak Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.