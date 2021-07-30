Türkiye'nin 63 ayrı noktasında çıkan yangınlarda terör şüphesi: PKK yangınları üstlendi mi?

Antalya Manavgat'taki yangın söndürülmeden Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberi geldi. Osmaniye, Adana, Mersin, Kütahya, Kayseri ve Uşak'ta birçok bölgede yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Bazı bölgedeki yangınlar kontrol altına alınırken diğer yerlerde söndürme çalışmaları devam ediyor.

Üst üste gelen haberlerin ardından yangınların nasıl meydana geldiği de merak konusu oldu. Sabotaj iddiası tartışılmaya başlandı.

Gözler PKK’ya çevrilirken, Odatv PKK’nın üstlendiği yangınları araştırdı.

Yakın zamanda meydana gelen birçok yangını terör örgütü PKK'nın "Ateşin Çocukları" isimli oluşumu üstlendiği ortaya çıktı.

PKK’nın yayın organlarında, PKK'nın "Ateşin Çocukları" isimli oluşumunun açıklamaları yer aldı.

PKK’NIN ÜSTLENDİĞİ YANGINLAR

4 Temmuz 2021 tarihli “Yüzyılın İntikamını Alıyoruz” başlıklı açıklamaya göre; PKK’nın üstlendiği yangınlar şöyle:

24.07.2021 Konya Kulu’da İsa Karakaş’ın aracı.

19.07.2021 Muğla Bodrum’da Turgutreis D- Marin içerisinde ACD isimli yat.

14.07.2021 Balıkesir Edremit ilçesindeki iskelede bulunan Ergün Ağa isimli tekne.

26.07.2021 İstanbul Maltepe sahilinde bulunan 12 tekne eşzamanlı olarak ateşe verildi.

9 Temmuz 2021 tarihli “Yeminli Çocukları Durdurun Durdurabiliyorsanız!” başlıklı PKK açıklamasına göre de şu saldırılar yapıldı:

30.07.2021 İstanbul Esenyurt’ta lüks bir restoran.

01 ve 04 Haziran 2021 Gaziantep’te Özel MMT Amerikan Hastanesi ve Hayal Plaza deposu.

01 ve 06 Haziran 2021 İzmir, Denizli, Balıkesir, Kastamonu ve Kocaeli’de 9 araç, bir depo ve 30 ton saman yakıldı.

13 Temmuz 2021 tarihli “6 Şehirde Araçlar Ve Bir Yakıt Gemi Tankeri Ateşe Verildi” başlıklı PKK açıklamasına göre ise yapılan saldırlar şöyle:

11.07.2021 Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde 1000 balya saman.

10.07.2021 Gaziantep’te Derman ayakkabı ve deri imalathanesi.

09.07.2021 İstanbul Maltepe sahilinde bir yakıt tankeri.

09-12 Temmuz 2021 tarihinde Bursa, İzmir ve Çorum’da araçlar ateşe verildi.

HATAY YANGININI DA ÜSTLENMİŞLERDİ

PKK yangınlarından biri de geçen yıl Hatay’da meydana gelmişti.

Hatay Valiliği tarafından İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili yapılan ilk açıklamada yangının trafo patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilmişti.

Yangının Hatay'ın birçok bölgesinde eş zamanlı çıkması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Yangını terör örgütü PKK'nın "Ateşin Çocukları" isimli oluşumu üstlenmişti.

KAPSAMLI SORUŞTURMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunlara dikkat çekti:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

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