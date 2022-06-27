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Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirve gerçekleştirilecek.
Gündem 27.06.2022, 11:00 27.06.2022, 11:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirve gerçekleştirileceğini açıkladı.
Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna terör örgütlerine destekleri nedeniyle Türkiye'nin hayır dediğini, bundan vazgeçene ve Türkiye'nin şartlarını yerine getirene kadar da üyeliklerine hayır deneceğine vurgu yaptı.
Türkiye, NATO, İsveç, ve Finlandiya arasında 4'lü zirve
Kalın, NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Türkiye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya temsilcilerinin bir araya geleceğini açıkladı.