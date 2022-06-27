banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirve gerçekleştirilecek.

Gündem 27.06.2022, 11:00 27.06.2022, 11:02
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirve gerçekleştirileceğini açıkladı.

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna terör örgütlerine destekleri nedeniyle Türkiye'nin hayır dediğini, bundan vazgeçene ve Türkiye'nin şartlarını yerine getirene kadar da üyeliklerine hayır deneceğine vurgu yaptı.

Türkiye, NATO, İsveç, ve Finlandiya arasında 4'lü zirve

Kalın, NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Türkiye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya temsilcilerinin bir araya geleceğini açıkladı.

#NATO #dörtlü zirve
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu