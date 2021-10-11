"Türkiye Kart" geliyor: Bütün Türkiye'yi tek ulaşım kartıyla gezmek mümkün olacak!

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda "Türkiye Kart" uygulamasına ilişkin soruları yanıtladı. Genel Müdür Hakan Gülten, Türkiye Kart uygulamasıyla birlikte Türkiye'deki farklı şehirlerde tek bir ulaşım kartının kullanılabileceğini belirtti.

Belediyeler davet edildi

Gülten, yaptığı açıklamada İstanbul'dan alınan bir kartla Konya'dayken toplu taşımadan yararlanabileceğini aktardı. Bununla birlikte Gülten, Bakanlık tarafından duyurulan Türkiye Kart uygulamasının tüm belediyelerce kullanılmasının da teşvik edildiğini dile getirdi. Hatta şimdiden tüm belediyelere "toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin" şeklinde bir davet yazısının da gönderildiğini ekledi.

Tek bir kart ulaşım için yeterli olacak

Şu an birçok belediye ile anlaşmaların yapıldığını ve teknik entegrasyonun tamamladığına dikkat çeken Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının kabul edilmesini istediklerini söyledi. Bu anlamda uygulama tamamen işler hale geldiğinde de vatandaşın cebinden ulaşım kartı almak için çok daha az bir bedel çıkmış olacak.