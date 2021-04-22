Türkiye gıda israfında üçüncü oldu

Ajans Press’in, 2021 Birleşmiş Milletler verilerinden elde ettiği bilgilere göre gıda israfı yapan ülkeler ve oranları belli oldu.

Böylelikle Türkiye’deki her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, kişi başına 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı saptandı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye bu veriyle kişi başı gıda israfında üçüncü sıraya yerleşirken, ilk sırada yer alan ülke Kongo Cumhuriyeti, ikinci sırada yer alan ülke ise Meksika oldu.

Rapora göre dünya genelinde her yıl yapılan toplam gıda israfı ise 931 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

İSRAFIN YAPILDIĞI YERLER

Rapora göre, israfın yüzde 61’lik kısmı evlerde, yüzde 26’lık kısmı gıda hizmeti veren yerlerde, yüzde 13’lük kısmı ise gıda satıcılarında meydana geldiği belirtildi.

Çiftliklerde ve tedarik zincirlerinde de gıdaların kaybolması sadece yemek artıklarının israfa neden olmadığı, gıdaların yaklaşık üçte birinin de bu şekilde israf edildiğini gösterdi.