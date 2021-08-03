Türkiye'deki orman yangınları yedinci gününde...
Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları yedinci günde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da 1, Antalya'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadeleye Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan 18 hava aracının destek verdiği belirtildi.
Türkiye'de pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele yedinci gününde de devam ediyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Muğla'da tedavisi devam eden 36 hasta olduğunu ve 1 kişinin vefat ettiğini, Antalya'da ise tedavisi devam eden 11 hasta olduğunu ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.
Isparta’da yangın bölgesindeydik. Çalışmalarımız havadan ve karadan büyük bir özveriyle devam ediyor.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 3, 2021
Bölgedeki vatandaşlarımızla konuştuk, yanlarındayız. Çalışmaların kısa sürede sonuçlanması için ekiplerimiz var gücüyle mücadele ediyor. pic.twitter.com/jiGfKNxBGH