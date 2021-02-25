Türk kızı Şirin, Güney Kore’de günün kahramanı oldu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir restoranda çalışan Türk kızı Şirin'in, Koreli bir genç kızı gaspçı saldırganın elinden kurtarması ülkede günün konusu oldu.

Ailesinin yaşadığı Belçika'dan gittiği Kore'nin başkenti Seul'de, Mstate binasındaki Kpub restoranda çalışan Şirin'in kahramanlığı bir çok televizyonda yer aldı, gazetelerde geniş yer buldu.

Şirin Rabia, Koreli genç kızı kurtarmak için saldırganla boğuştuklarını, patronu ve karısının yardımıyla saldırganı etkisiz hale getirdiğini Sözcü'den Latif Sansür'e anlattı.

“KIZI SAÇLARINDAN SÜRÜKLÜYORDU”

Olay günü restoranı kapatmadan önce patronu ve eşiyle birlikte yemek yerken bir çığlık duyduklarını söyleyen Şirin Rabia, “Bir kadın çığlığı duydum. Binanın kapanma saati olduğu için her yer ıssızdı. Etrafa baktım, kimseyi göremedim. Çığlıklar çoğalınca restoranın yakınındaki tuvaletten geldiğini anladım. Oraya gittim. Bir erkeğin, genç bir kızı saçlarından yerde sürüklediğini gördüm. Kız bir ara ayağa kalktı, boğuştular. Ben hiç tereddüt etmeden kızın yardımına koştum. Benim müdahalemle kız adamın elinden kurtulup kaçmayı başardı” dedi.

“ÇOK GÜÇLÜYDÜ ÜÇ KİŞİ ZORLA ZAPTETTİK”

Saldırganın, kadınlar tuvaletine girerek genç kıza saldırdığını, telefonunu almaya çalıştığını direnince de darp ettiğini söyleyen Şirin Rabia, “Patronum polis çağırınca saldırgan kaçmaya çalıştı. Tutmaya çalıştım, çok güçlüydü, kurtuldu. Patronum yardım etmeye çalıştı, yine başaramadık. Sonra patronun eşi yardıma geldi, üçümüz güçlükle zapt ettik. Yere düşürdük. Polisler gelinceye kadar üstüne oturup saçlarından ve kollarından tuttum. Kızı çok fena dövmüştü, çok sinirlenmiştim. Kadına yapılan şiddet beni hiddetlendirdiği için polisler gelinceye kadar bırakmadım” diyerek, Kore'de genellikle kimsenin bu tür olaylara müdahale etmediği için olayın duyulmasından sonra kendisine ilgi gösterildiğini, birçok televizyonda haberlere ve canlı yayın programlarına çıktığını söyledi.

KAYNAK: SÖZCÜ