Türk kaptan ve mürettebatı 17 aydır gemide mahsur

Yusuf Sencer Sotan, 2019 yılının ekim ayında Katarlı bir şirkete ait gemide kaptan olarak çalışmaya başladı.

Bursalı kaptan, gemiyi Bangladeş'e götürmek için yola çıktı. 3 ay Basra Körfezi açıklarında şirket talimatıyla demir atıp bekledi. Firma yetkilileri, daha sonra kaptana Kuveyt'e gitmesini söyledi.

17 aydır gemide yaşıyor

Geçen yıl şubat ayında yeniden hareket etti. Kaptana, Kuveyt'te personel değişiminin yapılacağı söylendi. Fakat salgın dolayısıyla Kuveyt, gemiden inmelerine izin vermedi, değişim olmadı.

Yaşananlardan sonra bir isyan çıktı. Fazla uzun sürmeden Kaptan Yusuf Sencer Sotan tarafından bastırıldı. Kaptan kendisine saldıran personellere kamara cezası verip Kuveytli yetkililerden yardım istedi. Yardım çağrısından sonra gemi limana yanaştırıldı.

Personel aylardır maaş alamıyor

Kaptan Sotan yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Sadece 2 aylık kontratla Ekim 2019’da katıldığım gemide 17 ayı doldurmak üzereyim. Ben tek Türk’üm ayrıca başmühendis Azerbaycanlı, 16 tane Hintli, 1 tane de Bangladeşli personel gemide bulunmaktadır ve personel aylardır maaş alamamaktadır.”

Temmuz'da tüm mürettebat kendi ülkelerinin büyükelçiliklerine çağrıda bulunup yardım istedi. Türk büyükelçiliği yetkilileri gemiye birçok kez ziyarette bulundu. Defalarca verilen notalara ise bir karşılık gelmedi. Bunlarla da bitmedi.

2 aydır açlık grevindeler

Şirket ağustos ayında iflas etti. Eylül ayında da bayrak devleti Palau bayrağı düşürdü. Gemi bayraksız bir şekilde limanda kaldı. Diplomatik girişimlere rağmen kriz aşılamayınca, bütün mürettebat seslerini duyurabilmek için açlık grevine başladı. Yaklaşık 2 aydır da açlık grevindeler. Geminin birçok yerine 'yardım edin' yazılı pankartlar asıp açlık grevini sürdürüyorlar.

"Artık dayanacak gücüm kalmadı"

Tek isteğinin sağlıklı bir şekilde vatanına kavuşmak olduğunu söyleyen Sotan yardım çağrısını yineledi:

“Vatanıma ve aileme kavuşabilmem için acilen yardım talep ediyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen tek isteğim bir an önce sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bu gemiden ayrılıp, bu ülkeden ayrılıp vatanıma kavuşmak.”

Ağustos ayından bu yana personelin ihtiyacı Kuveyt tarafından karşılanıyor. Mart 2020’den beri personel maaşları ödenmiyor. Gemidekiler umutla kurtarılmayı bekliyor.

KAYNAK: TRT HABER