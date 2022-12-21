Türk bankaları öncülük ediyor

Fibank (First Investment Bank), bazı ATM'lerinde görme engellilerin para çekmesine yardımcı olmak için sesli menüler ekledi. Hizmet, büyük şehirlerin kilit noktalarında bulunan bankanın 60 cihazında mevcut. Yenilik, görme engellilerin günlük bankacılığın kullanımını kolaylaştırmak için en iyi küresel bankacılık uygulamalarıyla uyumlu.

ATM'ler, menüleri okuyamayan kişilerin, yalnızca ekranın altındaki sayısal tuş takımını kullanarak makineyi yardım almadan çalıştırabilmeleri için sesli talimatlar sağlıyor. Müşteri kulaklıkla işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Görme engelliler için benzer uygulamalar Wells Fargo, Citibank, Bank of America, Royal Bank of Canada ve diğerleri gibi büyük uluslararası bankalar tarafından kurulduğu oldukça gelişmiş ülkelerde gözlemleniyor.

Türkiye ise bu türk yeniliklerde küresel finans sistemine yol gösterici konumunda.

Görme engelli müşteriler Türkiye’de yıllardır kulaklıkla, ATM’lerden bakiye sorgulama, para çekme, para yatırma, kredi kartı borcu sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Sesli menü kullanılırken kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ATM ekranı karartılıyor.