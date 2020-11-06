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TRT'deki gaf hakkında Genel Müdür İbrahim Eren'den açıklama

TRT Haber'de yayınlanan Satır Başı programında "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ nedeniyle bir editörün işine son verildi.

Gündem 06.11.2020, 23:23
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TRT'deki gaf hakkında Genel Müdür İbrahim Eren'den açıklama

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır" dedi.

TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında TRT ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir KJ yer alması da tartışma yaratmıştı.

TRT'nin yazılı açıklamasında "Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz" denildi.

#trt #İbrahim Eren #gaf
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