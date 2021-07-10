Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
2016 yılında merkezi Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Çiftlik Bank isimli şirketi kuran, Mart 2018'de şirketin suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, teslim olmasının ardından ülkemize getirilmişti. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmesinin ardından ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalandı.
5 SUÇTAN ARANIYORDU
Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade süreci başlatılırken, Aydın'ı teslim almak üzere 1 ekip Türkiye'den Uruguay'a hareket edecek. Fatih Aydın, 'Bankacılık Kanununa Aykırılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçlamaları ile aranıyordu.