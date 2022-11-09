Togg otomobilin ilk şubesi bugün açılıyor

Seri üretimine başlanan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un ilk şubesi bugün Zorlu AVM'de açılıyor. Deneyim Merkezleri Togg’un satışı ve tanıtımında kullanılacak. Zorlu’daki şube 7 bölgedeki 20 deneyim merkezinin ilki olma özelliğini de taşıyor. Togg Deneyim Merkezi’nde gösteri araçlarına yer verilecek.

TEST SÜRÜŞÜ ŞUBATTA

Araçların yakından incelenebileceği merkezde vatandaşlar Togg hakkında bilgi alabilecek. Hibrit satış konseptiyle hareket eden Togg, Deneyim Merkezleri'nde görüldükten sonra internet üzerinden sipariş verebilecek.

Öte yandan Şubat 2023’te ön siparişlerin açılmasıyla Deneyim Merkezleri’nde Togg’un test sürüşüne de başlanacak. C-SUV model Togg'u satın almak isteyenlere randevu ile test sürüşü yaptırılacak.

En çok beğenilen Togg rengi açıklandı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sosyal medya üzerinden yaptığı ankette kullanıcılara en beğendikleri rengi sordu. 500 binden fazla oyun kullanıldığı ankette 'Kapadokya' renginin birinci olduğu açıklandı.