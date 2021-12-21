TOGG'dan Sürpriz Video: TOGG'un Yeni Görünümü!

Geçtiğimiz hafta sonunda en çok konuşulan meselelerden olan, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) tarafından yapılan bir paylaşımdı. Birkaç yıldır Türkiye'nin ilk yerli otomobili için çalışan ekip, Twitter'da yaptığı paylaşım ile otomobillerde kullanılacak logonun tasarımını paylaşarak duyurmuştu. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanarak yeni bir paylaşım yapan TOGG, logonun araç üzerinde nasıl görüneceğini ortaya koydu.

Karşınızda TOGG logosunun araçtaki duruşu

TOGG'un yeni paylaşımı, aracın arka kısmında bu logonun bulunmayacağını gözler önüne sererken tüketiciler, Türkiye'nin yerli otomobilinin arka kısmında doğrudan TOGG yazısı ile karşılaşacaklar. Elbette bu durumun ilerleyen dönemlerde değişebilmektedir.

İşte TOGG'un yeni paylaşımı