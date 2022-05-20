Teslimat sektörü 2022'de yüzde 40 büyüme bekliyor

Kargo, kurye ve lojistik firmalarının 2021 yılında sadece e-ticaret sektöründen kaynaklı 3 milyar 347 milyon adet siparişi tüketicilerle buluşturduğunu, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 46 oranında bir hacim artışı anlamına geldiğine vurgu yapan Çiğdemli, “Kargo sektörü büyürken, bu büyüme dijital dönüşüme de aracılık etti. 2022 yılında sektör 4 milyar 685 milyon adetlik siparişi tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Pandemiyle beraber başlayan bu büyüme trendi sektörü dijital dönüşüme yöneltti. Sadece kargo firmaları değil, e-ticaret siteleri de depo yazılımı gibi teknolojilerle teslimat sürecinde yaşanabilecek olası sorunları sıfıra indirmek için teknolojiye yatırım yapıyor” dedi.

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli

Peki lojistik sektörünün kuşkusuz en önemli işbirlikçilerinden biri olan depolarda doğru yönetim nasıl yapılır? Teslimat hatalarını sıfıra indirmek mümkün mü? Çiğdemli, yapay zeka tabanlı bir depo yazılımı kullanmadan da hataları minimize etmenin mümkün olabileceğini ifade ediyor.

YAPAY ZEKASIZ 4 MANUEL ÖNLEM

Çiğdemli, satıcı ve markaların itibar ve müşteri kaybı yaşamadan teslimat süreçlerini yönetebilmeleri için şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bir depoda ilk yapılması gereken adreslemedir. Her ürün ve ürün grubu için adresleme yapılmalı, depolar raf raf ve bölüm bölüm kategorize edilmelidir. Bir diğer önemli husus ise, depoda siparişler toplanmadan önce fatura kesilmemesidir. Fatura bazen görevli depoya gidene kadar kaybolabiliyor, görevli cebinde faturayla tuvalete bile gitse arada geçen o kısa sürede kaybolabiliyor. Bu da müşterinin teslimatının hiç yola çıkmaması anlamına geliyor. Ürünler depodan alınıp paketlendikten sora faturalar kesilip eşleştirme yapılmalıdır. Satıcı için iadeleri kontrol altında tutması da çok önemlidir. Bunun için tek kişiye güvenilmemeli, birbirlerini kontrol edebilecek en az iki veya üç kişi görevlendirilmelidir. Yetkinin tek kişide olduğu durumlarda, hırsızlık ve sahtekarlık gibi adli vakalar yaşanabilmektedir. Son olarak da stok kontrollerinin her gün yapılmasını tavsiye ediyorum. Pazaryerinde görünen stokla depo ve e-ticaret sitesindeki stoklar mutlaka birbiriyle eşzamanlı güncellenmeli. Böylece olmayan ürünü satma gibi tatsız olaylar yaşanmayacaktır.”

En garanti çözümün bir depo yazılımı kullanmak olduğunu da sözlerine ekleyen Çiğdemli şu bilgileri veriyor: “Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı’nda bulunan Ar-Ge merkezimizde, depo yazılımımız Ticimax WMS’i güncelledik. İSO kalite belgesine sahip tek depo yazılımı olan Ticimax WMS’in hata engelleme oranı artık yüzde 100. Her ölçekten deponun kullanımına uygun olan yazılımımız teslimatın her sürecini adım adım takip ediyor, hatta bu süreci müşterinin de takip edebilmesine olanak sağlıyor.”